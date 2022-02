Prelemi a Sanremo. L’esilarante sketch di Pierpaolo dedicato a Giulia (VIDEO) (Di sabato 5 febbraio 2022) Prelemi sono giunti a Sanremo per una nuova avventura. L’esilarante sketch di Pierpaolo ammalia i fan: ecco il VIDEO Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore sono arrivati a Sanremo per vivere una nuova iniziativa nel corso di questa 72esima edizione del Festival. La kermesse musicale volge quasi al termine con il gran finale che si terrà questa sera su Rai Uno, nel frattempo Giulia e Pierpaolo realizzano contenuti speciali legati al Festival. Giulia Salemi questa mattina e anche domani mattina sarà in onda su Radio Kiss Kiss, scelta come inviata speciale dove racconta tutte le emozioni e aneddoti che accadono a Sanremo. Ieri sera ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)sono giunti aper una nuova avventura.diammalia i fan: ecco ilSalemi ePretelli nelle ultime ore sono arrivati aper vivere una nuova iniziativa nel corso di questa 72esima edizione del Festival. La kermesse musicale volge quasi al termine con il gran finale che si terrà questa sera su Rai Uno, nel frattemporealizzano contenuti speciali legati al Festival.Salemi questa mattina e anche domani mattina sarà in onda su Radio Kiss Kiss, scelta come inviata speciale dove racconta tutte le emozioni e aneddoti che accadono a. Ieri sera ...

