Nel 2021 il Governo Draghi ha approvato 42 decreti legge (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Troppi decreti e poco tempo a deputati e senatori per poterli esaminare e discutere. In un passaggio del suo discorso di giuramento alle Camere, Sergio Mattarella ha richiamato il Governo per un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e alle questioni di fiducia, e ha lanciato un appello all'esecutivo: il Parlamento deve poter avere il tempo di discutere le norme che arrivano da palazzo Chigi e deve poter recuperare la sua funzione di potere legislativo. "Nell'indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento, particolarmente sugli atti fondamentali di Governo del Paese – ha detto Mattarella - è necessario che il Parlamento sia posto in condizione sempre di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore ...

