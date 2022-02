Maldini a Dazn: «Ibrahimovic non sarà mai un peso: Zlatan è una risorsa» (Di sabato 5 febbraio 2022) Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel pre-partita di Inter-Milan. Alle 18 a San Siro c’è il derby, l’ex capitano del Milan ne ha giocati tanti. I primi anni vivevo l’attesa in maniera angosciante. Poi, con l’andare della carriera, sempre un po’ meno. Nel finale riuscivo a divertirmi al di là del risultato, senza riti scaramantici che tanto ho vinto e perso facendo qualsiasi cosa. Sulla scelta di Kessié trequartista. Kessie dà molto equilibrio, inserimento, qualche gol. Un allenatore fa la formazione pensando poi a come determinare con i cambi. Non possiamo metterli tutti all’inizio. Poi stiamo avendo problemi con gli infortuni, Rebic è stato fermo due mesi ed è di nuovo infortunato. A proposito di infortuni, Ibrahimovic non ci sarà. Ci sono evoluzioni sulla situazione contrattuale di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Paoloha rilasciato alcune dichiarazioni anel pre-partita di Inter-Milan. Alle 18 a San Siro c’è il derby, l’ex capitano del Milan ne ha giocati tanti. I primi anni vivevo l’attesa in maniera angosciante. Poi, con l’andare della carriera, sempre un po’ meno. Nel finale riuscivo a divertirmi al di là del risultato, senza riti scaramantici che tanto ho vinto e perso facendo qualsiasi cosa. Sulla scelta di Kessié trequartista. Kessie dà molto equilibrio, inserimento, qualche gol. Un allenatore fa la formazione pensando poi a come determinare con i cambi. Non possiamo metterli tutti all’inizio. Poi stiamo avendo problemi con gli infortuni, Rebic è stato fermo due mesi ed è di nuovo infortunato. A proposito di infortuni,non ci. Ci sono evoluzioni sulla situazione contrattuale di ...

