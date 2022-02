LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi i cinque fuggitivi, gruppo compatto a 20 km dall’arrivo! (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 Prova a ripartire in contropiede Manuele Boaro, ma viene prontamente chiuso dal trenino della Movistar. 16.53 ripresi i fuggitivi! Finisce l’avventura dei cinque coraggiosi. 16.51 Rilancia l’azione Urko Berrade e i fuggitivi aumentano il vantaggio fino ad una ventina di secondi. 16.49 La corsa sta girando intorno al Lago di Torrevieja, ad un passo dal Mar Mediterraneo. 16.47 Diverse ferite riportate da Omar Fraile, ma il campione spagnolo non si dà per vinto e prosegue la corsa. 16.45 Appena superate le quattro ore di corsa. 16.43 Continuano a tirare gli uomini della Movistar che hanno guidato l’inseguimento. 16.41 30 chilometri alla conclusione: il gruppo è ad un passo dal ricongiungimento con i cinque ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Prova a ripartire in contropiede Manuele Boaro, ma viene prontamente chiuso dal trenino della Movistar. 16.53! Finisce l’avventura deicoraggiosi. 16.51 Rilancia l’azione Urko Berrade e iaumentano il vantaggio fino ad una ventina di secondi. 16.49 La corsa sta girando intorno al Lago di Torrevieja, ad un passo dal Mar Mediterraneo. 16.47 Diverse ferite riportate da Omar Fraile, ma il campione spagnolo non si dà per vinto e prosegue la corsa. 16.45 Appena superate le quattro ore di corsa. 16.43 Continuano a tirare gli uomini della Movistar che hanno guidato l’inseguimento. 16.41 30 chilometri alla conclusione: ilè ad un passo dal ricongiungimento con i...

