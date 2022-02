LIVE Salto con gli sci, NH donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Bogataj d’oro a sorpresa! Althaus e Kriznar sul podio. Malsiner 29ma (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: Si chiude qui la nostra DIRETTA, l’appuntamento è per domani con il normal hill maschile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 13.41: A completare la top ten della gara di Salto femminile ci sono la giapponese Takanashi, quarta, la slovena klinec quinta, la norvegese Opseth sesta, la russa Avvakumova settima, la austriaca eder ottava, la slovena Rogelj nona, la russa Makhinia decina. Per l’Italia Malsiner è 29ma 13.39: Oro per la Slovenia, il primo nella storia nel Salto femminile, con Ursa Bogataj, argento per la Germania con Katharina Althaus, bronzo per la slovena Nika Kriznar 13.38: E’ ORO SLOVENIA!!! URSA Bogataj SENZA MAI VINCERE UNA GARA ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43: Si chiude qui la nostra, l’appuntamento è per domani con il normal hill maschile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 13.41: A completare la top ten della gara difemminile ci sono la giapponese Takanashi, quarta, la slovena klinec quinta, la norvegese Opseth sesta, la russa Avvakumova settima, la austriaca eder ottava, la slovena Rogelj nona, la russa Makhinia decina. Per l’Italia13.39: Oro per la Slovenia, il primo nella storia nelfemminile, con Ursa, argento per la Germania con Katharina, bronzo per la slovena Nika13.38: E’ ORO SLOVENIA!!! URSASENZA MAI VINCERE UNA GARA ...

