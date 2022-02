LIVE – Italia-Australia 3-2, Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto (Di sabato 5 febbraio 2022) La diretta testuale di Italia-Australia, ottava sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. La coppia azzurra è l’unica ancora imbattuta nel torneo olimpico dopo le prime quattro partite. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 7.05 Italiane. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Australia 3-2 07.58 – Difficoltà per l’Italia in questo quinto end 07.47 – L’Australia accorcia le distanze. Gill sbaglia e porta a casa un solo punto, 3-2 07.37 – Gill sbaglia il tiro e colpisce la guardia azzurra, ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) La diretta testuale di, ottava sessione del torneo deldialle. La coppia azzurra è l’unica ancora imbattuta nel torneo olimpico dopo le prime quattro partite. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 7.05ne. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA3-2 07.58 – Difficoltà per l’in questo quinto end 07.47 – L’accorcia le distanze. Gill sbaglia e porta a casa un solo punto, 3-2 07.37 – Gill sbaglia il tiro e colpisce la guardia azzurra, ...

