LIVE Italia-Australia 2-1 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: gli azzurri passano in vantaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.30: Ottimo Mosaner! Ricordiamo che l'Australia avrà l'ultima stone. Si entra nella fase calda del terzo end. 07.29: Splendida bocciata di Hewitt che ora mette in difficoltà l'Italia. Serve un ottimo colpo ora di Mosaner. 07.28: Situazione interlocutoria nel terzo end. Ci sono due stone rosse in casa, ma in mezzo a loro una gialla e quindi al momento punto per l'Italia. 07.24: STEFANIA CONSTANTINI NON SBAGLIA! Due punti per l'Italia che si porta avanti nella sfida. Un ottimo end per gli azzurri, che sono ora in vantaggio. 07.22: Purtroppo anche la stone di Mosaner non è perfetta. Non ci dovrebbero comunque essere troppi problemi per l'Italia a conquistare almeno un punto. 07.21: Errore ...

