Live Inter-Milan 1-0 | Perisic porta avanti i nerazzurri

(Di sabato 5 febbraio 2022) È il giorno del derby dio. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadinache torna a valere lo scudetto: icercano il successo che...

DIRETTAMILAN (RISULTATO0 - 0): SALVA MAIGNAN SU BROZOVIC! Inizia il derby trae Milan, gara dal sapore di scudetto. Cross di Tonali che viene deviato in angolo. Battuto per Hernandez che ...Formazioni Ufficiali derby- MilanINTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi MILAN (4 - 2 ...39' Gol dell'Inter con Perisic. Angolo di Calhanoglu, la palla spiove in area senza che la prenda nessuno: il croato di piattone trova l'angolo vincente. Incolpevole Maignan. 38' Tiro da fuori di ...20' Batti e ribatti al limite dell'area dell'Inter, le conclusioni rossonere vengono murate ripetutamente. 19' Duello Theo-Dzeko sul lato dell'area, Hernandez ferma facilmente il bosniaco in velocità.