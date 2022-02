Le Vibrazioni annunciano “Tantissimo Milano” | anteprima del tour 2022

Leggi su lopinionista

(Di sabato 5 febbraio 2022) foto di Roberto Patella– Le, attualmente in gara al Festival di Sanremo con il brano “” (questa sera si terrà la finale), hanno annunciato un concerto speciale dal titolo “”,deldella band capitanata da Francesco Sàrcina. “Viviamo per il palco. Per condividere con voi tutto”, hanno scritto Lesulla loro pagina Facebook. L’appuntamento con “” è fissato per il prossimo 1° ottobre al Fabrique. I biglietti da acquistare per poter assistere all’evento sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/event/le--fabrique-14789412/. L'articolo L'Opinionista.