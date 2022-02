Le pagelle gastronomiche del Festival

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 febbraio 2022) La cosa positiva di Sanremo 2022 è che finalmente hanno capito che devono passare almeno due ore tra la fine della diretta e l’inizio della colazione. Detto questo, ilcontinua ad essere una rassegna difficile da seguire anche per i più appassionati e, trovare un modo per non addormentarsi sul divano, diventa una necessità. E se c’è qualcosa che non ci stanca mai, quelle sono le chiacchiere sul cibo; quindi, è meglio giudicare i concorrenti come fossero dei commestibili. Giudizi impulsivi, azzeccati o forse no, ma di sicuro sono il modo migliore per parlare di Sanremo senza sbadigli. Achille Lauro – Domenica La pasta al forno di nonnaDomenica a pranzo da nonna, da trent’anni mette sempre la stessa tovaglia a tavola, e ti prepara sempre la stessa pasta al forno. A te sembrava tutto perfetto e non volevi cambiare una virgola di quei momenti. Ma ora sei grande, ...