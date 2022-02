L’agente immobiliare che ha affittato casa a Mattarella: «La caparra? Ormai è incassata» (Di sabato 5 febbraio 2022) Che fine ha fatto la casa che il presidente della Repubblica aveva affittato a Roma prima della sua decisione di tornare al Quirinale? Lo spiega oggi a Repubblica Francesco De Micheli, che di mestiere fa L’agente immobiliare anche se è coordinatore di Forza Italia nel centro di Roma ed è l’uomo che ha affittato la casa di Sergio Mattarella ai Parioli quando il presidente non pensava al bis al Colle. Il presidente ha fatto sapere che passerà un po’ di tempo nell’appartamento ma lui intanto avverte: «La caparra è già stata versata e incassata dalla proprietà, Ormai il presidente si è trasferito. C’è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione. Poi lo voglio dire: per me uno vale uno». De Micheli non ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Che fine ha fatto lache il presidente della Repubblica avevaa Roma prima della sua decisione di tornare al Quirinale? Lo spiega oggi a Repubblica Francesco De Micheli, che di mestiere faanche se è coordinatore di Forza Italia nel centro di Roma ed è l’uomo che haladi Sergioai Parioli quando il presidente non pensava al bis al Colle. Il presidente ha fatto sapere che passerà un po’ di tempo nell’appartamento ma lui intanto avverte: «Laè già stata versata edalla proprietà,il presidente si è trasferito. C’è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione. Poi lo voglio dire: per me uno vale uno». De Micheli non ...

