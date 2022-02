La Lazio travolge la Fiorentina | al Franchi finisce 0-3

(Di domenica 6 febbraio 2022) Firenze – Lalaper 3 a 0 allo Stadio Artemiodi Firenze. I gol per i biancocelesti di Sergey Milinkovic-Savic al 52esimo, di Ciro Immobile al 70esimo e l’autogol di Cristiano Biraghi all’81esimo minuto. Al 78esimo minuto era stato espulso per laLucas Torreira. Con questi tre punti lacon 39 punti raggiunge la Roma al sesto posto in classifica di Serie A. (fonte Adnkronos, foto Twitter, foto Twitter @OfficialSS

Advertising

Mizius75 : RT @1900_since: #FiorentinaLazio all'insegna del gioco di #Sarri. #Milinkovic e #Immobile bruciano la #Fiorentina, ma nel complesso tutta l… - 1900_since : #FiorentinaLazio all'insegna del gioco di #Sarri. #Milinkovic e #Immobile bruciano la #Fiorentina, ma nel complesso… - repubblica : Calcio Serie A 24esima giornata. La Lazio travolge la Fiorentina al Franchi: 3-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio travolge

I biancocelesti agganciano la Roma in classifica Lala Fiorentina per 3 - 0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol per i biancocelesti di Milinkovic - Savic al 52esimo, di Ciro Immobile al 70esimo e l'autogol di Cristiano Biraghi ...Lala Fiorentina per 3 a 0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol per i biancocelesti di Sergey Milinkovic - Savic al 52esimo, di Ciro Immobile al 70esimo e l'autogol di ...La Lazio travolge la Fiorentina per 3-0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol per i biancocelesti di Milinkovic-Savic al 52esimo, di Ciro Immobile al 70esimo e l'autogol di Cristiano Biraghi ...Firenze, 5 febbraio 2022- La Lazio vola grazie a Ciro Immobile e sogna la rimonta verso la Champions League. I biancocelesti vincono lo scontro diretto vista Europa contro la Fiorentina che nel primo ...