I No vax prendono di mira Fiorello per la gag di Sanremo: «Ha deriso chi ha avuto effetti collaterali» (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono circa 100 i manifestanti contro il Green pass che oggi, 5 febbraio, hanno preso parte alle proteste a Pian di Nave di Sanremo. I presenti hanno preso di mira anche Fiorello, il quale, ospite della prima serata di Sanremo 2022, ha messo in scena sul palco dell'Ariston un siparietto sulle teorie No vax. Diego Costacurta, uno degli organizzatori dell'evento, ha duramente attaccato le parole dello showman, che a parer suo avrebbe «sbeffeggiato coloro i quali hanno subito gli effetti collaterali del vaccino anti Covid». Fiorello aveva citato ironicamente le tesi su «grafene, microchip e poteri forti». A criticare l'esibizione è stato anche il partito Italexit, che nei giorni scorsi ha chiesto le scuse pubbliche del comico per aver «deriso» i «non ...

