Goggia di nuovo sugli sci direzione Pechino

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 febbraio 2022) La campionessa olimpica di discesa libera Sofia, i cui sogni di vincere l’oro aerano minacciati da un grave infortunio al ginocchio, è tornatasci ed è pronta a volare in Cina. Lapronta inDopo l’incidente durante una gara di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo il 23 gennaio, Sofia ha postato sui social un video che la ritraesci in pista. “Oggi sono tornatasci ed è stato fantastico”, ha scritto su Facebook. “Quanto lavoro in queste due settimane, quante ferite da rimarginare, quanta fatica… ma quanta voglia di farcela. Ho sempre saputo concentrarmi sull’obiettivo e non mi sono mai arresa”, ha detto. “Volerò presto in Cina. E da lì tutto dovrà essere costruito. Turno dopo turno. Come ...