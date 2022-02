Gianni Morandi vince la serata delle cover a Sanremo 2022 con Jovanotti ma scoppia la polemica (Di sabato 5 febbraio 2022) Non poteva mancare la polemica in questo straordinario Sanremo 2022 dopo la quarta serata dedicata alle cover. A vincerla è stato Gianni Morandi che ha duettato con Jovanotti, super ospite a sorpresa. Tuttavia, la scelta di farlo tornare sul palco dell’Ariston dopo aver cantato con il Big in gara ha fatto storcere il naso a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022) Non poteva mancare lain questo straordinariodopo la quartadedicata alle. Arla è statoche ha duettato con, super ospite a sorpresa. Tuttavia, la scelta di farlo tornare sul palco dell’Ariston dopo aver cantato con il Big in gara ha fatto storcere il naso a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

