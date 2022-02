Gf Vip 6, Alex Belli annuncia un nuovo colpo di scena: “Dopo lunedì…” (Di sabato 5 febbraio 2022) Ospite di Silvia Toffanin, Alex Belli ha rivelato un inaspettato colpo di scena, al quale però non tutti credono. Nel salotto televisivo di Verissimo l’attore ha ammesso di aver intenzione di non presentarsi più in studio durante le prossime puntate del Gf Vip 6: Nella drammaturgia che mi contraddistingue, come dice Soleil, quello che voglio fare è sottrarmi completamente. Desidero uscire di scena e andare via. C’ho provato, però mi è stato impossibile. Vi stupirò fidatevi. Non mi vedrete più, sparisco dalla televisione, la sottrazione. Lunedì mi vedrete al GF per contratto, ci sono delle logiche e lo sai Silvia. Però Dopo lunedì non mi vedrete. Non ci credi Silvia? Dai lanciamo questa sfida ragazzi. Pronti per la mia sottrazione? A Silvia, inoltre, Alex ha ribadito ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) Ospite di Silvia Toffanin,ha rivelato un inaspettatodi, al quale però non tutti credono. Nel salotto televisivo di Verissimo l’attore ha ammesso di aver intenzione di non presentarsi più in studio durante le prossime puntate del Gf Vip 6: Nella drammaturgia che mi contraddistingue, come dice Soleil, quello che voglio fare è sottrarmi completamente. Desidero uscire die andare via. C’ho provato, però mi è stato impossibile. Vi stupirò fidatevi. Non mi vedrete più, sparisco dalla televisione, la sottrazione. Lunedì mi vedrete al GF per contratto, ci sono delle logiche e lo sai Silvia. Peròlunedì non mi vedrete. Non ci credi Silvia? Dai lanciamo questa sfida ragazzi. Pronti per la mia sottrazione? A Silvia, inoltre,ha ribadito ...

