Gerenzano | commemorato il Brigadiere Illuminoso | morto a Origgio nel 2009

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 5 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina aè statoilGiorgio, “Medaglia d’Oro al Merito civile alla Memoria”. Il 26 gennaio, appreso di una rapina ai danni di un esercizio pubblico, con un collega non esitò ad attuare un controllo in una zona diad alto rischio per la presenza di numerosi pregiudicati. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.