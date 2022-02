Fiorentina | le pagelle di CM | perché questo Nastasic gioca? Spiragli Cabral | ma Torreira spegne la luce

(Di domenica 6 febbraio 2022)-Lazio 0-3 Terracciano 6,5: Serve il suo intervento per dire di no al diagonale di Immobile e poco dopo, in maniera ancora più s...

Lazzari 5,5 : Premiato per le ultime uscite, non si conferma all'altezza venendo preso d'infilata sul lato forte della. Sarri lo toglie dopo l'ammonizione per evitare guai più grossi, la ...Laalla fine si sbilancia, lui cerca di reggere ma diventa difficilissimo. E infatti prende il cartellino rosso perché non è più lucido. Duncan 4,5 : Un po' appannato al cospetto di ...Lazzari 5,5: Premiato per le ultime uscite, non si conferma all’altezza venendo preso d’infilata sul lato forte della Fiorentina. Sarri lo toglie dopo l’ammonizione per evitare guai più grossi, la ...FIRENZE – Esulta Maurizio Sarri: è la prima volta che vince al Franchi. Contro una Fiorentina sbilanciata e surclassata a mretà campo. Non c’è più Vlahovic, e va bene, ma una squadra così squilibrata ...