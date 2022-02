Fatima | è tempo della prova | Ecco il potente rimedio dato dalla Madonna a suor Lucia

(Di sabato 5 febbraio 2022) Laaffidò alla veggente, e per il suo tramite a tutti noi, unstrumento di riparazione, oggi più che mai urgente e necessario di allora. Si sbaglia chi pensasse che quella legata asia una devozione oramai superata, o chi si illudesse di combattere le battaglie, come questa del Covid, L'articolo: èilproviene da La Luce di Maria.

Advertising

IlBeneVincera : Il trionfo di Maria nel tempo dei segreti #CuoreImmacolato #Fatima #Russia #10segreti #PrimoSabato #IImmacolata - DelmonteRinaldo : @Dana87796675 VERITÀ QUELLO CHE DICE IL DOTT.MALONE SUI BAMBINI !!! E UN CONSIGLIO DRAGHI SPERANZA LA VITA È UN SOF… - fatima_lorrai : RT @UnTemaAlGiorno: Tempo #privoDi #veritaegiustiziaperGiulio da troppo! #6annisenzaGiulio @GiulioSiamoNoi ?? - Ss1401S : RT @it_Khamenei: Saluti ai martiri ignoti. La coincidenza dei funerali di questi viaggiatori spirituali che tornan a casa, con l’anniversar… - Francescovirg20 : @vitalbaa @La_gaia_scienza Che il tre febbraio scade il mandato di Mattarella non è il terzo segreto di Fatima. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatima tempo

La Luce di Maria

Ci è toccato vivere unnel quale - come ha profetizzato la Madonna a- l'unica possibilità che abbiamo per salvarci è quella di fare penitenza dei nostri peccati. Solo la penitenza può ......6 a 3,2 miliardi di anni, cioè si sono formati, appunto, parecchioprima che i dinosauri ... la forma del diamante è modellata sul simbolo Hamsa, cioè la mano di. E questa rappresenta un ...La Madonna a Fatima affidò alla veggente suor Lucia, e per il suo tramite a tutti noi, un potente strumento di riparazione, oggi più che mai urgente e necessario di allora. Si sbaglia chi pensasse che ...Per i Servi del Cuore Immacolato di Maria, a 15 anni esatti dal loro arrivo a Forlì, si tratta del coronamento di un sog ...