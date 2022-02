Elden Ring: cosa sapere del nuovo gioco di FromSoftware (Di sabato 5 febbraio 2022) In questo articolo vi diremo ogni cosa che c’è da sapere su Elden Ring, il nuovo titolo in sviluppo da parte di FromSoftware Se siete degli amanti dei Soulslike sicuramente non vedrete l’ora di mettere le mani su Elden Ring, il nuovo titolo nato dalla collaborazione tra George R.R. Martin e Hidetaka Miyazaki. Questo gioco presenta tutti gli elementi caratteristici che i fan di FromSoftware hanno imparato ad amare negli ultimi tredici anni, ma non solo. Elden Ring infatti porterà con se anche tante novità che non si erano mai viste prima in un titolo della compagnia. In genere le novità sono sempre apprezzate, ma alcuni fan nutrono alcuni timori e delle perplessità ... Leggi su tuttotek (Di sabato 5 febbraio 2022) In questo articolo vi diremo ogniche c’è dasu, iltitolo in sviluppo da parte diSe siete degli amanti dei Soulslike sicuramente non vedrete l’ora di mettere le mani su, iltitolo nato dalla collaborazione tra George R.R. Martin e Hidetaka Miyazaki. Questopresenta tutti gli elementi caratteristici che i fan dihanno imparato ad amare negli ultimi tredici anni, ma non solo.infatti porterà con se anche tante novità che non si erano mai viste prima in un titolo della compagnia. In genere le novità sono sempre apprezzate, ma alcuni fan nutrono alcuni timori e delle perplessità ...

Advertising

maplewhite1912 : L'Amica Geniale, audiolibri, le Olimpiadi, Elden Ring. Però, si, la domanda è devastante #Sanremo2022 - GamingToday4 : Elden Ring: annunciate due nuove classi! - conrad_956 : Buongiorno qui per ricordare che mancano solo 20 giorni ad Elden Ring - tuttoteKit : Elden Ring: cosa sapere del nuovo gioco di #FromSoftware #BandaiNamco #EldenRing #PC #PS4 #PS5 #XboxOne… - 37ingame : Elden Ring Box Art for PlayStation : FromSoftware : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive Lo sapp… -