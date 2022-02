Dorothea Wierer | «Di libertà in Cina ce n’è poca | anche senza pandemia Ma sono solo tre settimane»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il Corriere della Sera intervistatre ori mondiali nel biathlon e due bronzi olimpici. Stamattina sarà impegnata nella staffetta mista. Parla della sua stagione e delle aspettative olimpiche. «A dicembre miaccorta che le gambe non giravano proprio: ero sempre stanca, tempi di recupero biblici. Non normale. Ho fatto un po’ di esami eemersi dei problemi alla tiroide. Ci ho messo un po’ a trovare il giusto mix con le medicine. Quandoentrate a regime, è andata subito meglio». «Peggio di Pyeongchang non potrà mai essere. Inoltre incivenuta più tranquilla, non mi aspetto l’Olimpiade del secolo… In Corea ero partita troppo carica e ci ero rimasta male, quipiù serena e magari qualche sorpresa arriva». Cosa ...