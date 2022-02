Di Maio lascia il Comitato di garanzia M5s | «Ascoltare e non reprimere» Grillo | «Limiti alla durata delle cariche politiche»

(Di sabato 5 febbraio 2022) Luigi Discrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppedel Movimento 5 Stelle e si dimette daldi. Una lettera, visionata dall'Adnkronos, in cui si...

Leggi Anche Quirinale, Conte: 'Diparla di fallimenti? Era in cabina di regia, avrà modo di chiarire il suo operato' 'Ascoltare tutte le voci, non reprimerle' 'Penso che all'interno di una forza ...'Io sarò tra le voci che sono pronte a sostenere il nuovo corso, mantenendo la libertà di alzare la mano e dire cosa non va bene e cosa andrebbe migliorato - rivendica Di- Qui si vince o si ...Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L’annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e al garante, Beppe Grillo. – ...Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e al garante, Beppe Grillo. "Ho p ...