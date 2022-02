Covid, a Bolzano positiva e incinta al settimo mese perde il bimbo: non era vaccinata. L’Asl predispone l’esame istologico (Di sabato 5 febbraio 2022) Tanti gli episodi che, in questi mesi, hanno coinvolto in modo irreparabile donne gravide contagiate e senza la protezione delle tre dosi Leggi su lastampa (Di sabato 5 febbraio 2022) Tanti gli episodi che, in questi mesi, hanno coinvolto in modo irreparabile donne gravide contagiate e senza la protezione delle tre dosi

Advertising

volalibera1 : RT @il_piccolo: Covid, a Bolzano positiva e incinta al settimo mese perde il bimbo: non era vaccinata. L’Asl predispone l’esame istologico… - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Covid, a Bolzano positiva e incinta al settimo mese perde il bimbo: non era vaccinata. L’Asl predispone l’esame istolo… - serenel14278447 : Covid, a Bolzano positiva e incinta al settimo mese perde il bimbo: non era vaccinata. L’Asl predispone l’esame ist… - il_piccolo : Covid, a Bolzano positiva e incinta al settimo mese perde il bimbo: non era vaccinata. L’Asl predispone l’esame ist… - messveneto : Covid, a Bolzano incinta al settimo mese perde il bimbo: non era vaccinata. L’Asl predispone l’esame istologico: Ta… -