Coppa Italia Dilettanti | Zigarelli | “Una giornata di festa e di rinascita”

Il Presidente Carmine Zigarelli: "Finalmente dopo due anni disputiamo la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti, che ho voluto fortemente che fosse intitolata all'amato e caro amico 'Prof Angelo Zeoli', un dirigente sportivo esemplare, un uomo di grandi valori, punto di riferimento per intere generazioni del calcio Dilettantistico e giovanile campano. Saremo in campo per ribadire il nostro no al razzismo e combatteremo in ogni sede ogni forma di discriminazione, per dare il nostro fattivo contributo ad un futuro di libertà, rispetto e dignità. Con la forza dell'esempio e giocando di squadra, siamo certi di vincere contro ogni forma di intolleranza e di odio. Con grande senso di responsabilità e nel rispetto di tutte le norme vigenti, ci prepariamo a vivere una domenica di vera ...

