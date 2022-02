Chi è Sergio Japino, il “marito” (ex compagno) di Raffaella Carrà presente al Festival di Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Chi è Sergio Japino, il “marito” di Raffaella Carrà presente al Festival di Sanremo 2022 stasera, 5 febbraio, in occasione della finale? Sergio Japino, all’anagrafe Sergio Candido Iapino (Ventotene, 17 settembre 1952), è un regista, autore televisivo, coreografo ed ex ballerino italiano. Formatosi come ballerino alla scuola di Gino Landi, Sergio Japino intraprende la propria carriera in televisione nei primi anni ottanta, come coreografo per Fantastico 3 e per Pronto, Raffaella? Proprio in questo periodo incomincia il sodalizio artistico fra Japino e la presentatrice Raffaella Carrà, ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Chi è, il “” dialdistasera, 5 febbraio, in occasione della finale?, all’anagrafeCandido Iapino (Ventotene, 17 settembre 1952), è un regista, autore televisivo, coreografo ed ex ballerino italiano. Formatosi come ballerino alla scuola di Gino Landi,intraprende la propria carriera in televisione nei primi anni ottanta, come coreografo per Fantastico 3 e per Pronto,? Proprio in questo periodo incomincia il sodalizio artistico frae la presentatrice, ...

