Centrocampo Juventus: i possibili nomi per l'estate (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo Zakaria e' previsto un altro innesto nel Centrocampo Juventus a partire dalla prossima stagione. I bianconeri non vogliono fermarsi al nazionale svizzero e stanno già pensando a come rinforzare ulteriormente la zona mediana del campo. Centrocampo Juventus: CHI PUÒ ARRIVARE A GIUGNO? Sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti bianconeri sono finiti almeno tre profii di altissimo livello: Youri Tielemans, Frenkie De Jong e Ryan Gravenberch. Il belga, classe' 97, gioca dal 2017 con il Leicester e in questa stagione ha collezionato 16 presenze, 5 reti e 2 assist. L'olandese è il metronomo del Barcellona nel quale ha totalizzato 17 presenze e 12 reti. Il suo connazionale, classe 2002 dell'Ajax, è uno dei giovani più promettenti d'Europa e da tempo è seguito dalla Juventus. In questa stagione ...

