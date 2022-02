Catania | scossa di magnitudo 3 3 | epicentro a Santa Venerina

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il terremoto è stato registrato questa mattina vicino, a. Laè stata di3.3 Un risveglio brusco, per quanto riguarda una delle città maggiori del Sud. La terra trema in Sicilia. Gli abitanti hanno registrato unadi terremoto stamattina, sabato 5 Febbraio, con. Quest’ultima è un piccolo comune della città metropolitana di. Ladi3.3 ha cominciato la sua corsa alle 08.23 sul versante Est dell’Etna. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, le coordinate geografiche sono state 37.681, 15.157 a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto ha scosso tutta la ...

MeridioNews : Santa Venerina, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 È stata avvertita dai cittadini di diversi paesi etnei - DirettaSicilia : Scossa di terremoto 3.3 sveglia i paesi etnei - - LaRagione_eu : Registrata una scossa di #terremoto di magnitudo 3.3 questa mattina alle ore 8.23 sul versante est dell'#Etna. Epic… - LorenzoPuliga : RT @andfranchini: Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.3. L'epicentro a Santa Venerina - Il - andfranchini : Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.3. L'epicentro a Santa Venerina - Il -

