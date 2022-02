(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Ai punti avrebbe meritato la Strega, ma lasciarsi preferire sul rettangolo di gioco non porta… punti. Ilgiocadel, senza però riuscire a trovare la rete che l’avrebbe avvicinato alla vetta della classifica. Nella giornata in cui le prime pareggiano tutte, anche la Strega deve accontentarsi di un solo punto. Predominio del campo, qualche occasione pericolosa e poco altro, lo zero a zero finale lascia un forte sentimento di amarezza. Caserta deve rimandare l’appuntamento con il successo, il suonon vince da tre turni e domenica sarà di scena in casa del Lecce. La partita – Due novità nel, Caserta rilancia Improta ritagliandogli il ruolo di terzino. Ne fa le spese Masciangelo, con Letizia dirottato a ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento meglio del #Parma ma al “Vigorito” mancano le reti ** - bestsixteen : Goal del Benevento dopo 1 minuto è meglio continuare a guardare le olimpiadi invernali - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Caserta: 'Farias sta meglio, Acampora è da valutare' - ilvaglio1 : Il potere della politica di cambiare le cose in meglio #laboratorio #felicità #ettorerossi… - TV7Benevento : La politica generativa esercita un potere capace di cambiare le cose in meglio - -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento meglio

anteprima24.it

... a cominciare da quelle dall'Arco Traiano di(114 d. C.), e le parole del poeta Orazio (... con una breve cerimonia notturna.' Ciò non significava che i bambini non fossero accuditi al...I giallorossi hanno fattodei loro avversari sia in attacco, 33 gol fatti a 22, che in ... TESTA A TESTA La diretta diParma ha una storia davvero molto recente. Le due squadre si sono ...Diretta Benevento Parma (risultato live 0-0) streaming video tv della partita valevole per la 21^ giornata di Serie B. Gol annullato a Forte.Il Lecce ha il miglior attacco della Serie B con 34 gol all’attivo (uno più di Brescia e Benevento) e la seconda miglior difesa con 17 reti subite (solo il Pisa fa meglio, con 15) ed è imbattuto al ...