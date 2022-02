Appicca il fuoco alla mansarda e sale sul tetto, bloccato dai Carabinieri (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un immigrato della Romania ha Appiccato il fuoco ad una mansarda nella quale vive a Giugliano (Napoli) e poi è salito sul tetto, minacciando di lanciarsi nel vuoto. All’ origine della protesta – secondo quanto hanno accertato i Carabinieri, intervenuti sul posto – un contenzioso con la proprietaria della mansarda.. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme. I militari sono saliti sul tetto, dopo aver forzato il cancello di ingresso con l’ aiuto dei Vigili del fuoco, ed hanno svolto opera di convinzione sul romeno, poi lo hanno bloccato. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento ed incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un immigrato della Romania hato ilad unanella quale vive a Giugliano (Napoli) e poi è salito sul, minacciando di lanciarsi nel vuoto. All’ origine della protesta – secondo quanto hanno accertato i, intervenuti sul posto – un contenzioso con la proprietaria della.. I Vigili delhanno spento le fiamme. I militari sono saliti sul, dopo aver forzato il cancello di ingresso con l’ aiuto dei Vigili del, ed hanno svolto opera di convinzione sul romeno, poi lo hanno. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento ed incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

