Anticipazioni Amici 21 del 5 2 22 | un allievo eliminato | un nuovo banco assegnato

(Di sabato 5 febbraio 2022) Poco fa si è conclusa la registrazione della puntata di21 che andrà in onda domani sera durante la quale unè stato. Le indiscrezioni degli ultimi giorni dicevano che anche questa settimana la puntata non sarebbe stata registrata e che quindi domani non sarebbe andata in onda. A quanto pare, però, i piani sarebbero cambiati all’ultimo. A seguire tutte ledal sito ilvicolodellenews.it: Ospiti: Carlo Verdone che ha giudicato la gara tra i cantanti. E’ stata fatta una sfida-comparata tra Alex e Calma su una canzone di Bon Jovi e ha vinto Alex. Sono stati giudicati da Vanessa Incontrada. Tornando alCalma ha abbracciato Alex e sorridendo gli ha detto “1 a 1”. La Celentano voleva Mattia subito in sfida ma non lui non è ancora guarito al 100% quindi hanno ...

Advertising

poetica28 : RT @world_ofMyown: #Amicispoiler #Amici21 ansia ansia anticipazioni… - darknsswillfade : non qualcuno che in uno spazio sulle anticipazioni di amici ha urlato votate lrdl i gay comunisti ?? ho urlato - miq4b__ : RT @world_ofMyown: #Amicispoiler #Amici21 ansia ansia anticipazioni… - lucredi4ever : RT @world_ofMyown: #Amicispoiler #Amici21 ansia ansia anticipazioni… - chiaparrets : RT @world_ofMyown: #Amicispoiler #Amici21 ansia ansia anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Amici

Confermata anche la durata:21 andrà in onda regolarmente dalle 14 alle 16,30 mentre a ... Dagli Elios al momento non è trapelato praticamente nulla per cui lee gli spoiler che ...21,registrazione puntata 6 febbraio 2022 Dopo una lunga pausa e lo speciale sul percorso dei ragazzi andato in onda lo scorso 30 gennaio, oggi gli allievi tornano in studio per ...Poco fa si è conclusa la registrazione della puntata di Amici 21 che andrà in onda domani sera durante ... A quanto pare, però, i piani sarebbero cambiati all’ultimo. A seguire tutte le anticipazioni ...Nel dettaglio, le anticipazioni di questa puntata di Amici 2022 che sarà in onda domenica 6 febbraio nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Mattia è stata indetta una nuova sfida immediata ...