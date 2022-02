“Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio e, a breve, riapertura delle discoteche e ritorno ai concerto dal vivo”, anticipa Costa (Di venerdì 4 febbraio 2022) “L’obiettivo è quello di non prorogare assolutamente lo stato di emergenza il 31 marzo e per quel periodo tornare alla normalità”, ha rimarcato stamane il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, commentando lo stato di emergenza, e le conseguenti restrizioni che fino ad oggi hanno tenuto chiude le discoteche e out i concerti all’aperto. Costa: “Forse già dall’11 febbraio toglieremo le mascherine all’aperto e, a seguire, anche al chiuso” Come ha spiegato Costa, ”gradualmente si arriverà a togliere le mascherine, in un momento molto prossimo all’aperto, e poi anche al chiuso. Credo che, con i dati dell’andamento di Covid positivi, quelle all’aperto si dovrebbero togliere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) “L’obiettivo è quello di non prorogare assolutamente lo stato di emergenza il 31 marzo e per quel periodo tornare alla normalità”, ha rimarcato stamane il sottosegretario alla Salute Andrea, commentando lo stato di emergenza, e le conseguenti restrizioni che fino ad oggi hanno tenuto chiude lee out i concerti: “Forse giàtoglieremo lee, a seguire, anche al chiuso” Come ha spiegato, ”gradualmente si arriverà a togliere le, in un momento molto prossimo, e poi anche al chiuso. Credo che, con i dati dell’andamento di Covid positivi, quellesi dovrebbero togliere ...

