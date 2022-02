Vanessa Incontrada | è finita per l’attrice | indiscrezione pazzesca – VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022)torna al centro del gossip con una notizia che ha lasciato tutti di stucco: pere conduttrice èdavvero. La 43enne spagnola sarebbe arrivata al capolinea con il suo compagno, Rossano Laurini. Stando a quanto riportato da Diva e Donna, i due erano in crisi già da qualche anno ma adesso L'articolo proviene da Inews24.it.

A lanciare l'indiscrezione bomba è Diva e Donna: pare sia finita la lunga storia d'amore che legavaal compagno, il toscano Rossano Laurini. I due erano legati da tempo e hanno un figlio insieme, Isal, che oggi ha tredici anni. Stando a quanto riporta il settimanale la coppia ...Debutterà venerdì 11 febbraio su Canale 5 la fiction Fosca Innocenti , miniserie in 4 puntate connei panni della protagonista. Girata fra Roma e Arezzo , dove è ambientata, la serie vede al centro il vicequestore Fosca Innocenti, dotata di un particolare talento: il suo ...Vanessa Incontrada torna al centro del gossip con una notizia che ha lasciato tutti di stucco: per l’attrice e conduttrice è finita davvero. La 43enne spagnola sarebbe arrivata al capolinea con il suo ...E’ la rivista Diva e Donna a lanciare quello che sembra più di un semplice pettegolezzo: la fine della storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. La coppia non si è mai sposata ma ...