Usa, Pence attacca Trump: non avevo potere di ribaltare il voto (Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Donald Trump sbaglia, non avevo alcun diritto né potere legale di ribaltare l'esito delle elezioni'. Così Mike Pence risponde all'ex presidente Usa, che lo accusa di non aver fatto nulla quando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Donaldsbaglia, nonalcun diritto nélegale dil'esito delle elezioni'. Così Mikerisponde all'ex presidente Usa, che lo accusa di non aver fatto nulla quando ...

