Tananai | ultimo e non sentirlo | “Da bambino sono stato bullizzato | la mia vittoria è… Sanremo”

"Il brano Sesso occasionale è un messaggio d'amore antico, Una fase importantissima della vita in cui nel momento in cui mi rendo conto di provare qualcosa per una persona è un gesto semplicissimo, ma fondamentale secondo me, come mettere la testa a posto, Guardare negli occhi l'altra persona e dichiararsi pronto a donarsi totalmente a lei". Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è nato nel 1995 a Cologno Monzese. Appassionato di musica fin da bambino, ha attirato i primi riflettori su di sé grazie al progetto elettronico 'Not for Us', per poi abbracciare il cantautorato. Come già detto dallo stesso Tananai, il vocalist ha presentato sul palco del teatro Ariston Sesso occasionale, che è già disponibile in radio e in digitale. E' stato pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone e, dal 25 febbraio sarà ...

