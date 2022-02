Suolo e biologico | lo scandalo delle leggi nel cassetto

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sono fatti inspiegabili, che oltre a stupirci, ci devono far riflettere. In questo momento storico, per tutti coloro che hanno a cuore le politiche di conversione ecologica dell’agricoltura nazionale, le cose che a livello parlamentare piu? stupiscono e non trovano alcuna spiegazione razionale sono sostanzialmente due. La prima. Fra poco inizia l’ultimo anno naturale dell’attuale legislatura e ne usciremo, ancora una volta, senza una legge che imponga, in modo inequivocabile e senza l’esercizioderoghe, l’arresto del consumo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.