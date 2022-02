Studenti in piazza in tutta Italia: «Siamo in 100 mila». A Torino uova contro polizia e Miur. A Roma corteo sotto il ministero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Studenti e studentesse scendono di nuovo in piazza in tutta Italia, dopo quanto accaduto a Lorenzo Parelli, 18enne ucciso da una trave di acciaio nel suo ultimo giorno di apprendistato. Alle proteste contro l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro oggi si aggiungono i no al ritorno degli scritti all’esame di maturità. Secondo la Rete degli Studenti Medi la mobilitazione ha coinvolto 100 mila persone in più di 40 piazze in tutta Italia. In 5 mila sono arrivati in corteo sotto al ministero dell’Istruzione a Roma. Altre manifestazioni ci sono state a milano, Palermo, Genova, Bari, Venezia, Firenze, Perugia e in altre città tra cortei, ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022)e studentesse scendono di nuovo inin, dopo quanto accaduto a Lorenzo Parelli, 18enne ucciso da una trave di acciaio nel suo ultimo giorno di apprendistato. Alle protestel’istituto dell’alternanza scuola-lavoro oggi si aggiungono i no al ritorno degli scritti all’esame di maturità. Secondo la Rete degliMedi la mobilitazione ha coinvolto 100persone in più di 40 piazze in. In 5sono arrivati inaldell’Istruzione a. Altre manifestazioni ci sono state ano, Palermo, Genova, Bari, Venezia, Firenze, Perugia e in altre città tra cortei, ...

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - stanzaselvaggia : 3000 persone. Oggi a Torino studenti, sindacati e cittadini di tutte le età sono scesi in piazza per manifestare d… - ciropellegrino : #Lamorgese non è mai all'altezza del suo ruolo da ministro dell'Interno. C'erano validi candidati. fu la scelta peg… - rossomille : RT @fattoquotidiano: Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per far… - Stefano_Lupus : RT @fattoquotidiano: Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per far… -