Spesso l’amore romantico e sessista ho incontrato

C'è quest'idea dell'amore romantico che accompagna le nostre esperienze sentimentali sin da quando eravamo bambine. Mi ricordo bene quando alle scuole elementari proprio quel compagno di classe che mi piaceva, mi prendeva di mira. Mi tirava i capelli, mi nascondeva lo zaino e mi prendeva in giro. Ma anche io piacevo a lui sapete? Sì perché secondo tutti gli altri, secondo gli adulti che giustificano i suoi fastidiosi comportamenti, quelli erano dettati da un interesse. Perché è così che si comportano i maschi, dicevano. E a sentirlo dire, in ogni circostanza e in ogni fase della crescita, ho iniziato a crederci e persino a giustificare i loro comportamenti, perché è questo che facciamo sempre, salvo poi ricredermi quando mi sono imbattuta nei racconti di uomini che uccidevano per gelosia, possessione e troppo amore. Un paradosso tragico, quest'ultimo, ...

