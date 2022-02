Si infiamma Inter-Milan | derby a suon di scambi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) È tempo di tornare in campo, con iltradi domani che catalizza l’attenzione in Serie A. Le due compaginiesi però potrebbero incrociare i propri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lo sa bene l'che si è mossa per tempo e si appresta a blindare il pilastro del centrocampo di Inzaghi, quel Marcelo Brozovic divenuto elemento imprescindibile ed autentico motore della squadra. ...Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto siimmediatamente tra rinnovi più o meno possibili e tentazioni a costo zero. Dalla Juventus all', fino al Milan tutte con le antenne dritte ma spunta un annuncio dalla Francia Archiviata ...mentre l’Inter potrebbe rispondere mettendo sul tavolo degli scambi Andrea Pinamonti, bene nel prestito ad Empoli, e che potrebbe essere l’erede di Belotti, indirizzato verso altri lidi senza rinnovo.L'Inter è stata una delle protagoniste assolute ... Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto ...