Serie A | Percassi sarà vicepresidente di Lega

Il presidente dell'Atalanta, Percassi, verrà eletto reggente della Lega Serie A e gestirà l'assemblea che si terrà lunedì Questa mattina ci sarà un'assemblea straordinaria dove con ogni probabilità verrà eletto Percassi come vice presidente della Lega Serie A. Il patron dell'Atalanta avrà il compito di gestire l'assemblea di lunedì per l'elezione del presidente che sostituirà Dal Pino. A riferirlo Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

