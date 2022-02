Serie A, giornata 24: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chiuso il mercato, per le squadre italiane il bilancio è del tutto positivo. Moltissimi club si sono mossi per rinforzarsi o per snellire la rosa. Tra le “piccole”, la Salernitana ha lavorato in modo molto intelligente, cercando di trovare i giusti innesti, utili alla causa salvezza. Bene anche le due squadre di Genova, Sampdoria e Genoa, le quali si sono mosse per cercare nuovi titolari in varie zone del campo. Molto bene anche il Venezia, a differenza invece dello Spezia, che era bloccato a causa di irregolarità sui tesseramenti. Analizzando le varie gare della giornata 24 di Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare al fantacalcio. Serie A, giornata 24: i portieri da non schierare Alessio Cragno: non per demeriti personali, ma il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chiuso il mercato, per le squadre italiane il bilancio è del tutto positivo. Moltissimi club si sono mossi per rinforzarsi o per snellire la rosa. Tra le “piccole”, la Salernitana ha lavorato in modo molto intelligente, cercando di trovare i giusti innesti, utili alla causa salvezza. Bene anche le due squadre di Genova, Sampdoria e Genoa, le quali si sono mosse per cercare nuovi titolari in varie zone del campo. Molto bene anche il Venezia, a differenza invece dello Spezia, che era bloccato a causa di irregolarità sui tesseramenti. Analizzando le varie gare della24 diA, ecco i 3da nonalA,24: ida nonAlessio Cragno: non per demeriti personali, ma il ...

