Senza mascherina durante Benevento-Monza: ecco quanti tifosi sono stati multati (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel corso dell'incontro di calcio "Benevento – Monza" del 13 gennaio 2022, presso lo stadio "Ciro Vigorito", il personale della Questura di Benevento ha rilevato, tra il pubblico presente sulle gradinate, alcuni tifosi che, nonostante i reiterati avvisi dello speaker all'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia di contenimento del rischio di contagio da virus SARS COVID-19, non indossavano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Mediante il sistema di videosorveglianza dello stadio, i poliziotti della Questura di Benevento hanno monitorato le violazioni alla normativa in vigore, documentandole e procedendo, quindi, all'identificazione dei trasgressori. Il monitoraggio, effettuato in un momento di particolare ...

