“Sci, panorami mozzafiato e poco affollamento”, il Guardian consiglia Foppolo (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Una stazione favolosa per l’ampia gamma di discipline sciistiche, facile da raggiungere dal Regno Unito, con condizioni di neve fantastiche e, spesso, il sole”: il quotidiano britannico The Guardian, raccogliendo i suggerimenti dei suoi lettori, consiglia una vacanza a Foppolo, in alta Valle Brembana. L’articolo pubblica le scelte dei lettori che, in Europa, prediligono stazioni sciistiche piccole e convenienti, con piste dolci e non troppo ripide. “Foppolo – scrive Jennifer Hocknull – a 90 minuti di auto, a nord di Bergamo, è ai piedi di una valle dove le piste sono estremamente accessibili. Con sette impianti di risalita e 47 chilometri di piste con diversi livelli di difficoltà ce n’è per tutti i livelli di abilità. La scuola di sci è molto divertente e a prezzi ragionevoli. Se ti piace lo sci di fondo, c’è un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Una stazione favolosa per l’ampia gamma di discipline sciistiche, facile da raggiungere dal Regno Unito, con condizioni di neve fantastiche e, spesso, il sole”: il quotidiano britannico The, raccogliendo i suggerimenti dei suoi lettori,una vacanza a, in alta Valle Brembana. L’articolo pubblica le scelte dei lettori che, in Europa, prediligono stazioni sciistiche piccole e convenienti, con piste dolci e non troppo ripide. “– scrive Jennifer Hocknull – a 90 minuti di auto, a nord di Bergamo, è ai piedi di una valle dove le piste sono estremamente accessibili. Con sette impianti di risalita e 47 chilometri di piste con diversi livelli di difficoltà ce n’è per tutti i livelli di abilità. La scuola di sci è molto divertente e a prezzi ragionevoli. Se ti piace lo sci di fondo, c’è un ...

