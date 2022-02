Sanremo, Iva Zanicchi fa una battuta a Drusilla “Tu hai qualcosa più di me” e Drusilla le risponde e la gela (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella serata di ieri, la terza del Festival di Sanremo, la co-conduttrice di Amadeus è stata lei Drusilla Foer, la quale ha sorpreso tutti con il suo talento ed anche con i suoi outfit. Tanti i momenti simpatici e divertenti che hanno visto protagonisti Drusilla e Amadeus, ma sembra che uno in particolare abbia maggiormente colpito i telespettatori a casa. Ci riferimento al momento in cui è salita sul palco Iva Zanicchi per la sua esibizione, con il brano in gara intitolato Voglio amarti. Ebbene, la gag che ne è venuta fuori ha tanto divertito il pubblico a casa ed è stata anche condivisa sui social. Ma cosa è accaduto? Festival di Sanremo 2022, gag inaspettata e divertente tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi Nel ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella serata di ieri, la terza del Festival di, la co-conduttrice di Amadeus è stata leiFoer, la quale ha sorpreso tutti con il suo talento ed anche con i suoi outfit. Tanti i momenti simpatici e divertenti che hanno visto protagonistie Amadeus, ma sembra che uno in particolare abbia maggiormente colpito i telespettatori a casa. Ci riferimento al momento in cui è salita sul palco Ivaper la sua esibizione, con il brano in gara intitolato Voglio amarti. Ebbene, la gag che ne è venuta fuori ha tanto divertito il pubblico a casa ed è stata anche condivisa sui social. Ma cosa è accaduto? Festival di2022, gag inaspettata e divertente traFoer e IvaNel ...

