Sanremo 2022, l’ordine di uscita della quarta serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Francesca Michielin ed EmmaSanremo – Annunciato l’ordine di uscita della quarta serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover (anche con ospiti) che gli artisti in gara hanno potuto scegliere per la prima volta anche tra celebri brani internazionali (e non più solo italiani) degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Ecco qui di seguito l’elenco completo: 1) Mahmood & Blanco cantano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli; 2) Gianni Morandi si cimenta in un medley con Mousse T alla direzione dell’orchestra; 3) Elisa interpreta “What a feeling” di Irene Cara, dalla colonna sonora di “Flashdance” (musiche di Giorgio Moroder); 4) Irama e Gianluca Grignani cantano “La mia storia tra le dita”; 5) Sangiovanni duetta con Fiorella Mannoia in “A muso duro”; 6) Emma e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Francesca Michielin ed Emma– Annunciatodidi, dedicata alle cover (anche con ospiti) che gli artisti in gara hanno potuto scegliere per la prima volta anche tra celebri brani internazionali (e non più solo italiani) degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Ecco qui di seguito l’elenco completo: 1) Mahmood & Blanco cantano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli; 2) Gianni Morandi si cimenta in un medley con Mousse T alla direzione dell’orchestra; 3) Elisa interpreta “What a feeling” di Irene Cara, dalla colonna sonora di “Flashdance” (musiche di Giorgio Moroder); 4) Irama e Gianluca Grignani cantano “La mia storia tra le dita”; 5) Sangiovanni duetta con Fiorella Mannoia in “A muso duro”; 6) Emma e ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - aledaly9 : RT @RaiPlay: Non si può non amare @Drusilla_Foer ? “Guerra” è disponibile qui? - naeloteh : RT @SanremoRai: “Non volano farfalle Non sto più nella pelle Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… -