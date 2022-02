Sanremo 2022 – Le pagelle della terza serata

Leggi su atomheartmagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Siamo arrivati alladel Festival Di. Volendo è un bel risultato, dai. Ah sì, le. Eccole. Giusy Ferreri: 4. Nettamente meglioprima(grazie al cazzo, direte, quella volta cantò alle 6 di mattina), ma comunque è ancora Giusy Ferreri e questo non depone molto a suo favore. Highsnob feat. Hu: 7. Sembrano usciti da Cyberpunk 2077. A parte questo, funzionano benissimo. E funziona benissimo anche il pezzo. Fabrizio Moro: 5. Aridaje. Aka 7even: 2. La canzone si chiama “Perfetta così” e sicuramente non è riferito alla stessa perché, in tutta sincerità, fa cagare. E ci tengo a scusarmi con la cacca. Massimo Ranieri: 4. Yawn. Capiamoci, la canzone in sé è bella. Anche molto, volendo. Il problema è che l’esecuzione è da ...