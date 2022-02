Sanremo 2022, l’arrivo di Maria Chiara Giannetta e il ritorno di Beppe Vessicchio (Di venerdì 4 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo parte con grandi premesse. Serata di cover, quindi serata di grandi ospiti scelti dai 25 concorrenti in gara. Manca sempre meno alla finale e, mentre si cerca di spezzare la tensione, sul palcoscenico Amadeus è affiancato da una nuova co-conduttrice, la quarta di questa 72esima edizione, quale Maria … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) La quarta serata del Festival diparte con grandi premesse. Serata di cover, quindi serata di grandi ospiti scelti dai 25 concorrenti in gara. Manca sempre meno alla finale e, mentre si cerca di spezzare la tensione, sul palcoscenico Amadeus è affiancato da una nuova co-conduttrice, la quarta di questa 72esima edizione, quale… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - RaiUno : “Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami” ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ?… - awkangie : Gianni Morandi vincitore di Sanremo 2022 - giorgiansa : 'Sanremo, il Festival riceve la 'benedizione' di Mattarella. (di Giorgiana Cristalli)' di ANSA Voice via #spreaker… -