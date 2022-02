Sanremo 2022, la splendida unicità di Drusilla Foer all'Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è scandalosa: è colta. E speciale Sanremo 2022. Meritava questa co-conduzione e l'ha avuta. Che dire di questa terza serata con Drusilla Foer? Parla lei da sola: elegante, ma spontanea. All'inizio non azzecca la posizione di una telecamera che sia una; poi conquista e si sente a casa, ci fa divertire, moderna ma vecchia maniera: la … Leggi su it.mashable (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è scandalosa: è colta. E speciale. Meritava questa co-conduzione e l'ha avuta. Che dire di questa terza serata con? Parla lei da sola: elegante, ma spontanea. All'inizio non azzecca la posizione di una telecamera che sia una; poi conquista e si sente a casa, ci fa divertire, moderna ma vecchia maniera: la …

