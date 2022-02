Roma | rincorre il rapinatore | l' edicolante Luigi Ramacci ha un malore | si accascia e muore Aveva 63 anni

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ha rincorso il ladro che glirubato pochi spiccioli in cassa , poi è morto un'ora dopo. Il 63enne, titolare di un' edicola su via Portuense, all'incrocio con via degli Irlandesi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma rincorre

Ha rincorso il ladro che gli aveva rubato pochi spiccioli in cassa , poi è morto un'ora dopo. Il 63enne Luigi Ramacci, titolare di un' edicola su via Portuense, all'incrocio con via degli Irlandesi, ..., tentata rapina ad un chiosco: edicolanteil ladro ma si accascia e muore Un edicolante di 64 anni è morto questa mattina, giovedì 3 febbraio, dopo essere stato colpito da un malore . È ...Ora può essere un'arma in più nella rincorsa al 4° posto e affiancherà Mkhitaryan e ... ad essere affiancato alla Juve ma il talento azzurro non vorrebbe lasciare Roma. Decisivo il discorso legato al ...Cercava di bloccare un ladro che gli aveva appena rubato parte dell’incasso di ieri, ma quella rincorsa gli è costata la vita. Così, a causa di un malore, molto probabilmente un infarto, è morto ...