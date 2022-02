“Ricostruire insieme”, la diplomazia si confronta al Grenoble (Di venerdì 4 febbraio 2022) In occasione del semestre della presidenza francese dell’Unione Europea e della Notte Europea delle Idee, l’Institut Français Napoli organizza al Grenoble una serata di dibattiti e di conversazioni intorno al tema “(Ri)costruire insieme”. Tre tavole rotonde in italiano sono previste con invitati d’eccezione, francesi e italiani, per discutere sulle sfide che deve affrontare l’Europa per la ripartenza: politica alle ore 18.00, economica alle ore 19.30 e culturale alle ore 21.00 del 27 Gennaio 2022. Saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Paola Severino, l’ambasciatore di Francia in Italia S. E. Christian Masset, l’ex-Primo Ministro Bernard Cazeneuve (online), Stéphane Boujnah (Euronext), Sylvie Goulard (Banque de France), Paolo Scudieri, Sylvain Bellenger, Candida Carrino, Stéphane Lissner (TBC), Katryn Weir , 18:00-19:00: Tavola-rotonda ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) In occasione del semestre della presidenza francese dell’Unione Europea e della Notte Europea delle Idee, l’Institut Français Napoli organizza aluna serata di dibattiti e di conversazioni intorno al tema “(Ri)costruire”. Tre tavole rotonde in italiano sono previste con invitati d’eccezione, francesi e italiani, per discutere sulle sfide che deve affrontare l’Europa per la ripartenza: politica alle ore 18.00, economica alle ore 19.30 e culturale alle ore 21.00 del 27 Gennaio 2022. Saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Paola Severino, l’ambasciatore di Francia in Italia S. E. Christian Masset, l’ex-Primo Ministro Bernard Cazeneuve (online), Stéphane Boujnah (Euronext), Sylvie Goulard (Banque de France), Paolo Scudieri, Sylvain Bellenger, Candida Carrino, Stéphane Lissner (TBC), Katryn Weir , 18:00-19:00: Tavola-rotonda ...

Advertising

Ambrosetti_ : #Orcel @UniCredit_IT: Abbiamo l’opportunità di ricostruire le nostre economie, società e aziende in un modo nuovo e… - profarchitetto : #eventi Demolire e ricostruire come alternativa al recupero - La Fondazione Architetti Firenze, insieme a Edicom, o… - DavidePennucci4 : @mannocchia Ha fatto un discorso diretto e attuale ed è ora di ricostruire tutti insieme con tutele e non solo il nostro paese baci Davide - andreavent3 : RT @vannaio: Un discorso bellissimo quello del Presidente Mattarella il cui tema centrale è stato quello della dignità della persona e dell… - StefyCostaApei : RT @vannaio: Un discorso bellissimo quello del Presidente Mattarella il cui tema centrale è stato quello della dignità della persona e dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruire insieme Le cariche agli studenti e le critiche di chi non conosce le regole dell'ordine pubblico ...centinaia di studenti hanno manifestato in tutta Italia gridando "Lorenzo è vivo e lotta insieme a ... Noi abbiamo le body cam che sono telecamere attaccate alla divisa e che permettono di ricostruire ...

"Ecco qual è il problema con Salvini " ... proseguire la strada insieme o intraprendere un percorso politico differente? Proprio questo è il ... La porta nei suoi confronti non è chiusa: bisogna vedere se sarà possibile ricostruire i rapporti ...

Quirinale: Malpezzi, 'parole Mattarella manifesto, dignità per ricostruire futuro' Il Dubbio I viaggi in Italia di Jean-Michel Basquiat L’ha scritta Anna Ferri, giornalista e autrice modenese che, mettendo insieme aneddoti e interviste esclusive, ricostruisce le giornate vissute nel nostro Paese dal più celebre e controverso artista ...

Renzi e Toti insieme al centro. Chi c'è, chi no, chi è tentato. I nomi Se davvero l'ex Cavaliere dovesse confermare l'alleanza - tutta da ricostruire - con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, esponenti di spicco del partito azzurro potrebbero essere attratti da Italia al ...

...centinaia di studenti hanno manifestato in tutta Italia gridando "Lorenzo è vivo e lottaa ... Noi abbiamo le body cam che sono telecamere attaccate alla divisa e che permettono di...... proseguire la stradao intraprendere un percorso politico differente? Proprio questo è il ... La porta nei suoi confronti non è chiusa: bisogna vedere se sarà possibilei rapporti ...L’ha scritta Anna Ferri, giornalista e autrice modenese che, mettendo insieme aneddoti e interviste esclusive, ricostruisce le giornate vissute nel nostro Paese dal più celebre e controverso artista ...Se davvero l'ex Cavaliere dovesse confermare l'alleanza - tutta da ricostruire - con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, esponenti di spicco del partito azzurro potrebbero essere attratti da Italia al ...