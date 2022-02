Norvegia, il pronome di genere neutro “hen” potrebbe essere introdotto nella lingua ufficiale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovo pronome di genere neutro entrerà probabilmente nella lingua ufficiale norvegese entro un anno. A darne notizia è lo Språkråd, il Consiglio della lingua norvegese, che ha riscontrato l’uso sempre più diffuso nel parlato, nei testi e sui media del nuovo termine. Daniel Ims, un rappresentante del consiglio stesso, ha confermato che questo verrà introdotto nei dizionari norvegesi già in primavera o all’inizio dell’autunno, dopo una fase di consultazione aperta a “tutti gli appartenenti alla comunità linguistica norvegese”. Una volta che la proposta sarà accettata, il pronome “Hen” diventerebbe un’alternativa agli attuali pronomi di terza persona singolare, il femminile “hun” e il maschile “han”. “Nel corso del tempo, abbiamo visto ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovodientrerà probabilmentenorvegese entro un anno. A darne notizia è lo Språkråd, il Consiglio dellanorvegese, che ha riscontrato l’uso sempre più diffuso nel parlato, nei testi e sui media del nuovo termine. Daniel Ims, un rappresentante del consiglio stesso, ha confermato che questo verrànei dizionari norvegesi già in primavera o all’inizio dell’autunno, dopo una fase di consultazione aperta a “tutti gli appartenenti alla comunità linguistica norvegese”. Una volta che la proposta sarà accettata, il“Hen” diventerebbe un’alternativa agli attuali pronomi di terza persona singolare, il femminile “hun” e il maschile “han”. “Nel corso del tempo, abbiamo visto ...

"Sì al pronome neutro". La Norvegia sposa il vocabolario gender La Norvegia non è dunque nè il primo nè l'unico. Anche la lingua turca, fa giustamente notare Viral Shah di CafeBabel, ha un pronome neutro: "o", che include il lui, il lei e anche i pronomi tipo l'...

